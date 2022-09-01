В Орловской области задержали подозреваемого в попытке поджога здания администрации

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Орловские правоохранители задержали подозреваемого в попытке поджога здания областной администрации 24 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Орловской области.

"Мужчина (подозреваемый в поджоге здания администрации. – Прим. ред.) задержан", – заявили в управлении.

24 августа неизвестный бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить, однако охранник административного здания получил ожог ног. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

По факту попытки поджога Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство общеопасным способом".