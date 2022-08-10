Губернатор Курской области сообщил о повреждении железной дороги, не исключив диверсию

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

На железной дороге в Курской области обнаружили повреждение путей, власти рассматривают версию подрыва. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Сегодня в Курской области на 28-м километре железной дороги Льгов – Суджа обнаружено повреждение рельсов. Среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва", – написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт пояснил, что этот участок дороги используется для маневровых работ с грузовыми вагонами. В настоящее время движение на нем приостановлено.

"На месте работают спецслужбы. Восстановить поврежденный участок планируется в кратчайшие сроки", – отметил Старовойт.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после подрыва моста на участке железной дороги Суджа – Сосновый бор в Курской области. Инцидент произошел 1 мая.

По данным СК, на конструкциях моста было заложено взрывное устройство. Затем его привели в действие. В результате конструкция частично обрушилась.

По мнению губернатора Курской области, причиной обрушения железнодорожного моста стала диверсия.