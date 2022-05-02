СК РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва моста в Курской области

Фото: телеграм-канал " Информационный центр СК России"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после подрыва железнодорожного моста в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 1 мая. По данным СК, на конструкциях моста, расположенного на участке железной дороги "Суджа – Сосновый бор", было заложено взрывное устройство. Затем его привели в действие. В результате конструкция частично обрушилась.

В настоящий момент устанавливаются причастные к данному преступлению, мощность и тип взрывного устройства.

По мнению губернатора Курской области Романа Старовойта, причиной обрушения железнодорожного моста стала диверсия.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по фактам обстрелов территории Брянской области с украинской стороны. По информации ведомства, 29 апреля ВСУ произвели не менее 35 прицельных выстрелов из минометов по сотрудникам Пограничного управления ФСБ РФ по региону, находившимся на территории заставы "Белая Березка" в Трубчевском районе.

