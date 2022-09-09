"Скопинский маньяк" заявил, что его избил хулиган

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"Скопинский маньяк" Виктор Мохов заявил, что его в собственной квартире избил хулиган. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Романа Янина.

Мохов рассказал об произошедшем на заседании Рязанского областного суда, который рассматривал жалобу на заключение мужчины под стражу по делу об укрывательстве убийства.

По словам Мохова, к нему в дом ворвался хулиган, который стал наносить удары. Нападавшего якобы прогнали жившие у него собаки.

Янин пояснил, что нападение произошло, когда Мохов находился под домашним арестом.

"Мною было подчеркнуто, что правоохранительные органы видят только те моменты, которые им выгодны, а то, что нарушается закон в отношении Мохова, они этого видеть не хотят и никак не реагируют", – сказал защитник.

По его словам, правоохранители вместо того, чтобы доставить "скопинского маньяка" на освидетельствование для фиксации телесных повреждений, умалчивают этот факт.

Янин добавил, что использовал информацию о происшествии в качестве довода при апелляционной жалобе, заявляя, что судье первой инстанции нужно было вынести постановление в адрес соответствующего подразделения правоохранительных органов.

Ранее подозреваемый в убийстве в Рязанской области заявил, что "скопинский маньяк" Виктор Мохов помог спрятать труп убитого в его доме. По данному факту было возбуждено уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 316 УК РФ).

Суд отправил "скопинского маньяка" под домашний арест на два месяца по данному делу, однако позже его перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года он вышел на свободу. Суд установил в отношении Мохова административный надзор на 6 лет. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

