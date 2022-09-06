"Скопинский маньяк" обжаловал перевод под стражу по делу о сокрытии убийства

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"Скопинский маньяк" Виктор Мохов, который проходит подозреваемым по делу о сокрытии убийства, обжаловал перевод в СИЗО из-за несоблюдения им условий ранее избранного домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС.

"Жалоба принята к рассмотрению", – говорится в опубликованных данных из картотеки суда.

Ранее подозреваемый в убийстве в Рязанской области заявил, что "скопинский маньяк" Виктор Мохов помог спрятать труп убитого в его доме. По данному факту было возбуждено уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 316 УК РФ).

Суд отправил "скопинского маньяка" под домашний арест на два месяца по данному делу. Однако 1 сентября его перевели в СИЗО в связи с нарушением условий домашнего ареста.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года он вышел на свободу.

