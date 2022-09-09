Суд оставил в силе арест "скопинского маньяка" по делу о сокрытии убийства

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"Скопинскому маньяку" Виктору Мохову сохранили арест по факту сокрытия убийства. Дело рассматривал Рязанский областной суд, сообщает ТАСС.

"Постановление Скопинского районного суда по мере пресечения в отношении Мохова оставили без изменения. Апелляционную жалобу Мохова оставили без удовлетворения", – говорится в сообщении.

В суде уточнили, что Мохов будет содержаться под стражей до 7 октября включительно.

Ранее подозреваемый в убийстве в Рязанской области заявил, что "скопинский маньяк" Виктор Мохов помог спрятать труп убитого в его доме. По данному факту было возбуждено уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 316 УК РФ).

Суд отправил "скопинского маньяка" под домашний арест на два месяца по данному делу. Однако 1 сентября его перевели в СИЗО в связи с нарушением условий домашнего ареста.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года он вышел на свободу.

