Центр Москвы будет перекрыт 30 сентября

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

04:54

Во Владивостоке мужчина избил детей в колледже и попал в психбольницу

происшествиярегионы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Житель Владивостока, находясь в нетрезвом состоянии, избил двух подростков в одном из колледжей города, после чего попал в полицию, а затем – в психбольницу. Об этом со ссылкой на представителя регионального главка МВД сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что в колледж парикмахерских искусств зашел неизвестный и начал ломать мебель, а также угрожать присутствующим. Вскоре у него возник конфликт с подростками.

"Мужчина нанес телесные повреждения двум несовершеннолетним и повредил имущество в приемной учебного заведения. <...> В отделе полиции мужчина продолжил агрессивное поведение, после чего был передан бригаде психиатрической помощи для дальнейшей госпитализации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленник жил в квартире, расположенной в том же доме, что и колледж. Пострадавших подростков направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести нанесенного их здоровью вреда.

Также сообщается, что администратор колледжа отказалась ответить на вопрос журналистов о том, как злоумышленник смог свободно войти на территорию учебного заведения.

Ранее сообщалось, что следователи в Петербурге возбудили уголовное дело против эксгибициониста, появившегося на одной из детских площадок города. Позднее выяснилось, что 49-летний петербуржец страдает психическим заболеванием.

Читайте также

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать