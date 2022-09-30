Во Владивостоке мужчина избил детей в колледже и попал в психбольницу

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Житель Владивостока, находясь в нетрезвом состоянии, избил двух подростков в одном из колледжей города, после чего попал в полицию, а затем – в психбольницу. Об этом со ссылкой на представителя регионального главка МВД сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что в колледж парикмахерских искусств зашел неизвестный и начал ломать мебель, а также угрожать присутствующим. Вскоре у него возник конфликт с подростками.
"Мужчина нанес телесные повреждения двум несовершеннолетним и повредил имущество в приемной учебного заведения. <...> В отделе полиции мужчина продолжил агрессивное поведение, после чего был передан бригаде психиатрической помощи для дальнейшей госпитализации", – говорится в сообщении.
Уточняется, что злоумышленник жил в квартире, расположенной в том же доме, что и колледж. Пострадавших подростков направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести нанесенного их здоровью вреда.
Также сообщается, что администратор колледжа отказалась ответить на вопрос журналистов о том, как злоумышленник смог свободно войти на территорию учебного заведения.
Ранее сообщалось, что следователи в Петербурге возбудили уголовное дело против эксгибициониста, появившегося на одной из детских площадок города. Позднее выяснилось, что 49-летний петербуржец страдает психическим заболеванием.
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