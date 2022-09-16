Житель Ульяновской области приковал подругу к машине и протащил ее по дороге

16:10
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Суд в Ульяновской области приговорил к четырем годам колонии общего режима мужчину, который из-за ревности избил свою подругу, а затем приковал ее к машине и протащил по дороге. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По данным правоохранителей, 18 октября 2021 года 36-летний фигурант сначала нанес женщине несколько ударов обухом топора по спине, а затем избил ее руками, ногами и молотком.
"Затем, перевезя женщину к поселку Сосновый Бор Базарносызганского района, он <...> пристегнул ее наручниками к бамперу автомобиля и протащил волоком по поверхности грунтовой дороги, вследствие чего ей были причинены переломы ног и другие телесные повреждения", – говорится в сообщении.
Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату трудоспособности с применением предмета, используемого в качестве оружия").
"Суд согласился с позицией прокурора и приговорил <...> (мужчину. – Прим. ред.) к четырем годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", – добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось об обнаружении тела 17-летней девушки с ножевыми ранениями в Советском районе Новосибирска. По данным следствия, мужчина во время ссоры зарезал девушку ножом: он нанес не менее 15 ударов. Она скончалась на месте.
По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В среду, 27 июля, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.
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