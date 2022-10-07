Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Взрыв газа произошел в девятиэтажке на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ЧП случилось на Чертановской улице, доме 24, корпусе 1. По предварительным данным, газ взорвался в квартире на втором этаже.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Коломне. Происшествие случилось в квартире на третьем этаже. В результате ЧП пострадали пять человек. Находившиеся там в момент взрыва хозяин и его знакомый были госпитализированы с ожогами.

До этого также два человека пострадали при взрыве бытового газа в квартире в Ижевске. На месте ЧП работали 39 человек и 12 единиц техники.



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