"Московский патруль": раненный в ходе перестрелки полицейский пошел на поправку

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20 октября, 21:35

Происшествия

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Сотрудник столичной патрульно-постовой службы, который вместе с напарником попал под огонь вооруженного хулигана и получил серьезные травмы ног, начал идти на поправку.

Старшего сержанта полиции Василия Богуна навестил в больнице начальник УВД по западному округу Москвы Борис Шейнкин. Генерал-майор поинтересовался состоянием здоровья подчиненного и расспросил о деталях происшествия.

Уточняется, что все случилось ночью 9 октября во дворе одного из домов столичного района Кунцево. Из окна по патрульному автомобилю неизвестный произвел несколько выстрелов, затем вышел из подъезда и продолжил стрельбу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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