"Московский патруль": сотрудники ГИБДД задержали мужчину с партией мефедрона

Сотрудники подмосковного ГИБДД задержали мужчину с партией мефедрона.

Машину предполагаемого наркокурьера остановили для проверки документов. Водитель сильно нервничал, чем вызвал подозрение полицейских, которые решили досмотреть автомобиль.

В результате правоохранители под пассажирским сиденьем нашли упаковки от шоколада, в которых и находились наркотики. Свое преступление мужчина объяснил меняющимся семейным положением.

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