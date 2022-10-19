19 октября, 23:55Происшествия
"Московский патруль": сотрудники ГИБДД задержали мужчину с партией мефедрона
Сотрудники подмосковного ГИБДД задержали мужчину с партией мефедрона.
Машину предполагаемого наркокурьера остановили для проверки документов. Водитель сильно нервничал, чем вызвал подозрение полицейских, которые решили досмотреть автомобиль.
В результате правоохранители под пассажирским сиденьем нашли упаковки от шоколада, в которых и находились наркотики. Свое преступление мужчина объяснил меняющимся семейным положением.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль