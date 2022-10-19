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19 октября, 23:55

Происшествия

"Московский патруль": сотрудники ГИБДД задержали мужчину с партией мефедрона

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Сотрудники подмосковного ГИБДД задержали мужчину с партией мефедрона.

Машину предполагаемого наркокурьера остановили для проверки документов. Водитель сильно нервничал, чем вызвал подозрение полицейских, которые решили досмотреть автомобиль.

В результате правоохранители под пассажирским сиденьем нашли упаковки от шоколада, в которых и находились наркотики. Свое преступление мужчина объяснил меняющимся семейным положением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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