Экс-замминистра энергетики РФ получил взятку в 227 млн рублей – МВД

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Бывший заместитель министра энергетики России получил взятку в размере 227 миллионов рублей. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Факт получения денежного вознаграждения установили ФСБ РФ, Росфинмониторинг и Федеральное казначейство во время совместных мероприятий.

Колокольцев не назвал имя фигуранта, передает РИА Новости. Однако он отметил, что средства передавались через посредников с помощью расчетных счетов в зарубежных банках. По его словам, взятка нужна была для оказания содействия при заключении государственных контрактов.

Ранее столичный суд арестовал замначальника управления комплексного развития территорий ФГБУ "Автомобильные дороги" Максима Павлюка. Его обвинили в получении крупной взятки.

По делу проходили еще два фигуранта – Наталья Митина и Андрей Черников. Их обвиняли в посредничестве при передаче взятки.

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