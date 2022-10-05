Задержан замначальника полиции Красноярского края – СМИ

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Федеральная служба безопасности задержала замначальника Главного управления министерства внутренних дел РФ по Красноярскому краю Михаила Привалихина, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В 8 утра вызвали в ФСБ и прямо в кабинете его задержали", – сказал источник.

По его информации, в задержании принимали участие правоохранители из Москвы, при этом разработка велась долгое время. Привалихина подозревают в коррупции.

В спецслужбах данную информацию пока не комментировали. По данным с сайта ГУ МВД по региону, Михаил Привалихин занимает должность замначальника полиции ГУ МВД РФ по краю (по оперативной работе) и является подполковником полиции.

Ранее в Москве ФСБ задержала замдиректора Российского федерального центра судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ Геннадия Бочарова по подозрению в коррупции. Сообщалось, что до этого он уже попадал в поле зрения правоохранителей по подозрению в совершении данных преступлений.

Источник отмечал, что Бочаров якобы привлек к выполнению работ по установке программного обеспечения в РФЦСЭ фирму, с которой был связан. По его словам, общий размер контракта составлял порядка 300 миллионов рублей.



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