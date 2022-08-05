Суд арестовал главу отдела экономической безопасности УВД по СВАО за взятку

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Суд принял решение арестовать главу отдела экономической безопасности УВД по СВАО Александра Басова, подозреваемого в получении взятки.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Басова меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2022 года", – передает ТАСС сообщение пресс-службы Пресненского суда Москвы.

Ранее стало известно, что главное управление МВД по Москве организовало проверку по факту получения взятки одним из сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу столицы.

Как отметил источник в правоохранительных органах, за получение взятки в размере 5 миллионов рублей был задержан Александр Басов. По предварительной информации, он потребовал данную сумму за прекращение проверок, которые связаны с расходованием бюджетных средств при проведении дезинфекции в столице.

При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.