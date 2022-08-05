Суд арестовал главу отдела экономической безопасности УВД по СВАО за взятку

17:20
Фото: depositphotos/andreyuu
Суд принял решение арестовать главу отдела экономической безопасности УВД по СВАО Александра Басова, подозреваемого в получении взятки.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Басова меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2022 года", – передает ТАСС сообщение пресс-службы Пресненского суда Москвы.
Ранее стало известно, что главное управление МВД по Москве организовало проверку по факту получения взятки одним из сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу столицы.
Как отметил источник в правоохранительных органах, за получение взятки в размере 5 миллионов рублей был задержан Александр Басов. По предварительной информации, он потребовал данную сумму за прекращение проверок, которые связаны с расходованием бюджетных средств при проведении дезинфекции в столице.
При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.
"Московский патруль": Мосгорсуд огласил приговор депутату ГД Белоусову
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: