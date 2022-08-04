Столичное ГУ МВД проводит проверку отдела противодействия коррупции по СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главное управление МВД по Москве организовало проверку по факту получения взятки одним из сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

"При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности", – заявили в ведомстве.

По информации источника в правоохранительных органах, за получение взятки в размере 5 миллионов рублей был задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО Александр Басов.

"Предварительно, он потребовал данную сумму за прекращение проверок, которые связаны с расходованием бюджетных средств при проведении дезинфекции в столице", – пояснил источник.

Ранее в Москве сотрудники силовых ведомств задержали подполковника полиции за попытку получить взятку в размере 10 миллионов рублей. Сообщалось, что мужчина требовал от потерпевших вознаграждение за возбуждение уголовного дела по их заявлению о мошеннических действиях. После инцидента в отделе полиции была организована служебная проверка.