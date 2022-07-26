В Москве приговорили к колонии сотрудников МЧС, бравших взятки за выдачу прав для катеров

Фото: depositphotos/Irusetka.yandex.ru

Хорошевский суд Москвы приговорил к 7,5 и 8 годам колонии строго режима двух сотрудников центра госинспекции по маломерным судам подмосковного главка МЧС за незаконную выдачу прав на управление катерами. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Указанные лица признаны виновными в получении взяток в размере 115 тысяч рублей за оказание содействия в успешной сдаче экзаменов без фактической проверки знаний и навыков управления маломерным судном и получении удостоверений на право управления маломерным судном", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении осужденных также вводится временный запрет на занятие должностей в госорганах и органах местного самоуправления на 3 и 3,5 года соответственно. В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее в Москве задержали экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича. Ему вменяют превышение полномочий при строительстве ковидного госпиталя в Мурманской области, в результате чего бюджету региона был причинен ущерб в размере 323 миллионов рублей.

Суд заключил его под стражу до 11 сентября.

