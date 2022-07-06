В Пятигорске 11 полицейских подозревают в вымогательстве

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В Пятигорске 11 сотрудников правоохранительных органов подозревают в вымогательстве. Об этом пишет ТАСС.

"Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с региональным УФСБ России пресечена противоправная деятельность 11 сотрудников ОМВД России по городу Пятигорску", – сообщили в ГУ МВД по краю.

Отмечается, что подозреваемые получали деньги от тех, кто хранил и употреблял запрещенные вещества. Если вина должностных лиц будет доказана, их уволят, добавили в ведомстве.

Ранее заместителя начальника полиции по Алексеевскому городскому округу в Белгородской области задержали за крупную взятку. По версии следствия, 29 июня 2022 года подозреваемый, являясь должностным лицом, получил от руководителя коммерческой организации взятку в сумме 250 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого сразу после передачи денег. Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки, совершенное группой лиц в крупном размере. Теперь следователям предстоит установить других причастных к преступлению.