Экс-замглавы МЧС РФ Гуровичу вменили ущерб в 323 миллиона рублей

Фото: mchs.gov.ru

Следственный комитет ходатайствует об аресте бывшего замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича по делу о превышении полномочий при строительстве ковидного госпиталя в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Бюджету Мурманской области причинен ущерб на сумму более 323 млн рублей. Гурович задержан, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в СК.

Гурович был доставлен в Басманный суд Москвы. МЧС России оказывает содействие следствию по данному делу.

По версии СК, в 2020 году Андрей Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с COVID-19. Сообщается, что госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, не использовался по назначению и был демонтирован. Зная об этом, Гурович не принял мер к эффективному использованию бюджетных средств, в результате чего бюджету Мурманской области был причинен ущерб.

Ранее сообщалось, что Гуровича задержали в Москве по подозрению в совершении должностных преступлений. По данным ряда СМИ, бывшего замглавы МЧС обвиняют в причинении ущерба в размере 350 миллионов рублей при строительстве госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Мурманской области.

Указ об освобождении Гуровича от должности замруководителя МЧС подписал Владимир Путин 25 мая.

