Один человек погиб и семь госпитализированы после ДТП с автобусом и "КамАЗом" в Ленобласти

Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской области

Лобовое столкновение автобуса и грузовика произошло под Кингисеппом в Ленинградской области. В результате аварии один человек погиб, еще семь – попали в больницу, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Установлено, что произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика "КамАЗ", в результате чего грузовик загорелся. В результате ДТП один человек погиб. Всего было 16 человек вместе с водителем, госпитализированы с места семь человек", – передает ТАСС сообщение МЧС.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на двух пешеходов на Дмитровском шоссе в Москве. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

До этого на трассе в Подмосковье грузовик врезался в стоящую полицейскую машину, после чего она столкнулась еще с одним автомобилем. В результате пострадали три сотрудника полиции. Они были госпитализированы.



Пять автомобилей столкнулись на Домодедовской улице

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