Бизнес Москвы не понесет дополнительных расходов из-за мер безопасности – Ефимов

Бизнес Москвы не понесет дополнительных расходов из-за мер безопасности. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, экономические процессы в Москве продолжатся в обычном режиме.

Ранее президент России подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах РФ. Главам субъектов поручено осуществить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, а также защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.