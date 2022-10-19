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Бизнес Москвы не понесет дополнительных расходов из-за мер безопасности – Ефимов

Бизнес Москвы не понесет дополнительных расходов из-за мер безопасности – Ефимов

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Бизнес Москвы не понесет дополнительных расходов из-за мер безопасности. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, экономические процессы в Москве продолжатся в обычном режиме.

Ранее президент России подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах РФ. Главам субъектов поручено осуществить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, а также защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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