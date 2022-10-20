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Новости

20 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемых в незаконном отстреле животных

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемых в незаконном отстреле животных

"Московский патруль": в столичном метро задержали зацеперов

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Подмосковные полицейские задержали троих вооруженных граждан, подозреваемых в незаконном отстреле диких животных.

Автомобиль, припаркованный ночью на обочине возле леса, показался подозрительным инспекторам ГИБДД, которые патрулировали район. Рядом они увидели и следы крови. Когда мужчин попросили открыть багажник, внутри обнаружили тушу оленя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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