20 октября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемых в незаконном отстреле животных
Подмосковные полицейские задержали троих вооруженных граждан, подозреваемых в незаконном отстреле диких животных.
Автомобиль, припаркованный ночью на обочине возле леса, показался подозрительным инспекторам ГИБДД, которые патрулировали район. Рядом они увидели и следы крови. Когда мужчин попросили открыть багажник, внутри обнаружили тушу оленя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль