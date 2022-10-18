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Крупное ДТП произошло на Киевском шоссе в ТиНАО

Крупное ДТП произошло на Киевском шоссе в ТиНАО

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На Киевское шоссе в ТиНАО произошла крупная авария. Как уточнили в МЧС, на месте ДТП погиб один человек, ей оказалась 35-летняя женщина, также пострадали 10 человек.

Одну из пострадавших пришлось доставать из автомобиля с помощью спасателей, ее зажало в салоне. Еще одного мужчину отправили в больницу вертолетом.

По предварительным данным полиции, водитель маршрутки Апрелевка – Саларьево не справился с управлением, он столкнулся с легковой машиной, потом въехал в заграждение и автомобиль опрокинулся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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