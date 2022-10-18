Указа Путина о завершении частичной мобилизации пока нет – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин пока не подписывал указ о завершении частичной мобилизации на территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока таких решений (о завершении мобилизации. – Прим. ред.) не было. <...> Что касается президентского указа, в настоящий момент его нет, мы будем вас информировать", – цитирует его "Интерфакс".

В то же время представитель Кремля напомнил, что для каждого региона РФ установлено определенное количество людей, которое должно быть призвано в рамках частичной мобилизации. Там, где нужное число военнослужащих уже набрано, процесс призыва остановлен, подытожил он.

Накануне Сергей Собянин сообщил о завершении в Москве мероприятий по призыву граждан в рамках частичной мобилизации. В этот же день в городе закрылись временные мобилизационные пункты. По словам мэра, повестки, полученные москвичами, которые еще не были призваны на военную службу, утрачивают свою силу.

Позже в этот же день мобилизационные мероприятия завершились в Подмосковье. Вручение повесток жителям области прекращается, а те граждане, у которых они уже имеются на руках, могут в военкомат не являться.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В Москве закрылись пункты сбора для призванных резервистов

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