Военком Москвы опроверг распространение бумаг с просьбами обратиться в военкомат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков

Информация о том, что на подъездах многоквартирных жилых домов развешивают объявления с просьбами обратиться военкомат, неверна. Об этом РИА Новости сообщил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

"Мобилизационные мероприятия в Москве окончены. Никаких бумаг с просьбой обратиться в военкомат по подъездам не развешивают", – сообщил он.

До этого в Москве завершились мероприятия по призыву граждан в рамках частичной мобилизации. По словам Сергея Собянина, временные мобилизационные пункты закрылись в понедельник, 17 октября, в 14:00. Повестки, полученные москвичами, которые еще не были призваны на военную службу, утратили силу.

Однако военком Преображенского района Сергей Тригилев сообщил, что желающие принять участие в специальной военной операции на Украине на добровольной основе могут по-прежнему обратиться с данным намерением. Он сообщил, что решения по обращениям граждан будут приниматься персонально.

Позже о завершении призыва граждан в рамках частичной мобилизации заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, несмотря на то что дома остались пожилые родители, жена, дети, а также работа или бизнес.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В Москве закрылись временные пункты мобилизации в связи с выполнением плана

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