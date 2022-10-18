Число пострадавших в крупном ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО увеличилось до 10

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Десять человек пострадали в результате аварии с маршрутным микроавтобусом на Киевском шоссе в ТиНАО, сообщает РИА Новости. Еще один человек погиб.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших и одном погибшем.

Маршрутка врезалась в отбойник и опрокинулась на 29-м километре Киевского шоссе. На место прибыл санитарный вертолет для госпитализации пострадавших.

Прокуратура подтвердила информацию о гибели 35-летней женщины. По данным ведомства, 40-летний водитель маршрутки не справился с управлением. В МЧС уточнили, что в автобусе находились 25 человек.

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