11:22Происшествия
Число пострадавших в крупном ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО увеличилось до 10
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Десять человек пострадали в результате аварии с маршрутным микроавтобусом на Киевском шоссе в ТиНАО, сообщает РИА Новости. Еще один человек погиб.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших и одном погибшем.
Маршрутка врезалась в отбойник и опрокинулась на 29-м километре Киевского шоссе. На место прибыл санитарный вертолет для госпитализации пострадавших.
Прокуратура подтвердила информацию о гибели 35-летней женщины. По данным ведомства, 40-летний водитель маршрутки не справился с управлением. В МЧС уточнили, что в автобусе находились 25 человек.
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