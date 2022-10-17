Бывший замначальника управления ГИБДД по Москве погиб в аварии

Фото: телеграм-канал "112"

Экс-замначальника управления ГИБДД по столице Игорь Загрядский попал в аварию на юго-востоке Москвы. В результате ДТП он скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Вечером в воскресенье автомобиль бывшего замначальника управления ГИБДД по Москве Игоря Загрядского врезался в автобус, который остановился перед ним на светофоре на Батайской улице", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах добавили, что возможная причина аварии заключается в остановке сердца у водителя легкового транспорта. Уточняется, что ДТП случилось около 18:40 на Батайском проспекте в районе дома № 47.

Ранее сообщалось, что в Москве столкнулось два автомобиля Mitsubishi и Mercedes в районе дома № 15 на Каланчевской улице. В результате Mitsubishi опрокинулся. В ДТП никто не пострадал.

По факту происшествия было организовано административное расследование.



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