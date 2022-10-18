Москвичам объяснили, что делать с повесткой, пришедшей до обеда 17 октября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Москвичам разъяснили порядок действий по полученным до 17 октября включительно повесткам.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении 17 октября призывных мероприятий в рамках частичной мобилизации в городе и закрытии с 14:00 временных мобилизационных пунктов. Мэр добавил, что с этого момента утрачивают действие повестки, полученные горожанами, которых еще не призвали на службу.

"Если вам пришла повестка в связи с объявлением частичной мобилизации по месту жительства или работы с 14:00 17 октября, то явка по ней не требуется. Если вы получили повестку до 14:00 17 октября, явка по ней требуется", – рассказали Москве 24 на горячей линии по вопросам частичной мобилизации, уточнив, что, если пункт сбора закрыт, можно обратиться в военкомат по месту жительства.

В свою очередь, юрист Елена Пономарева объяснила Москве 24, зачем человек должен явиться в военкомат.





Елена Пономарева юрист В военкомате человека ставят в известность, что он не будет участвовать в частичной мобилизации в связи с тем, что определенное количество людей уже задействовано.

Эксперт напомнила, что за неявку в военкомат после получения повестки предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Ранее стало известно, что комиссариат Москвы будет продолжать рассматривать обращения от граждан, которые хотят в качестве добровольцев участвовать в специальной военной операции. По соответствующим заявлениям примут персональные решения.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!