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19 октября, 23:55

Происшествия

"Московский патруль": женщина дала отпор грабителю, который хотел украсть ее сумку

"Московский патруль": женщина дала отпор грабителю, который хотел украсть ее сумку

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В Москве женщина дала отпор грабителю, который хотел украсть ее сумку. Защищая аксессуар, она начала кричать, привлекая внимание прохожих. В итоге преступник махнул рукой и исчез.

Подозреваемый был задержан на Площади Тверской Заставы. Им оказался 21-летний житель Саратовской области, который был в столице проездом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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