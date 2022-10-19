"Московский патруль": женщина дала отпор грабителю, который хотел украсть ее сумку

В Москве женщина дала отпор грабителю, который хотел украсть ее сумку. Защищая аксессуар, она начала кричать, привлекая внимание прохожих. В итоге преступник махнул рукой и исчез.

Подозреваемый был задержан на Площади Тверской Заставы. Им оказался 21-летний житель Саратовской области, который был в столице проездом.

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