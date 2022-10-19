19 октября, 23:55Происшествия
"Московский патруль": женщина дала отпор грабителю, который хотел украсть ее сумку
В Москве женщина дала отпор грабителю, который хотел украсть ее сумку. Защищая аксессуар, она начала кричать, привлекая внимание прохожих. В итоге преступник махнул рукой и исчез.
Подозреваемый был задержан на Площади Тверской Заставы. Им оказался 21-летний житель Саратовской области, который был в столице проездом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль