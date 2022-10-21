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21 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": мошенник похитил 33 ноутбука под видом специалиста по закупкам

"Московский патруль": мошенник похитил 33 ноутбука под видом специалиста по закупкам

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В Москве задержали мужчину, который под видом специалиста по закупкам похитил 33 ноутбука. Для этого ему понадобились поддельная печать и умение втереться в доверие. На камерах видеонаблюдения видно, как мужчина загружает товар в микроавтобус, а после возвращает пустую тележку продавцам.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал, что фирма выставила счет на оплату товара, который необходимо было оплатить через пять дней после отгрузки. Забрав технику, злоумышленник перестал выходить на связь, не намереваясь производить оплату. Ущерб составил более 7,5 млн рублей. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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