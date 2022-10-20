В четырех новых регионах России начало действовать военное положение

20 октября начало действовать военное положение в четырех новых регионах России – Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях. Остальные российские субъекты также поделены на уровни готовности и реагирования.

Там усилят охрану общественного порядка, военных и других важных объектов. Могут эвакуировать больницы, школы и предприятия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.