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Политика

В четырех новых регионах России начало действовать военное положение

В четырех новых регионах России начало действовать военное положение

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20 октября начало действовать военное положение в четырех новых регионах России – Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях. Остальные российские субъекты также поделены на уровни готовности и реагирования.

Там усилят охрану общественного порядка, военных и других важных объектов. Могут эвакуировать больницы, школы и предприятия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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