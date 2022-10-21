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Новости

12:30

Общество

Пьяный водитель устроил массовую аварию на перекрестке во Владивостоке

Пьяный водитель устроил массовую аварию на перекрестке во Владивостоке

Площадь возгорания на складе в Ногинске составила две тысячи квадратных метров

Четыре человека погибли из-за обстрела переправы в Херсоне

Новости часа: почти 100 человек задействованы в тушении пожара на складе в Ногинске

Два сотрудника телерадиокомпании погибли после обстрела переправы в Херсоне

Пожар на складе в Ногинске локализовали

Склад загорелся в подмосковном Ногинске на площади около 5 тыс "квадратов"

Сотрудники телерадиокомпании "Таврия" погибли при обстреле в Херсоне

В Германии сгорел отель, где жили беженцы из Украины

Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Путилковского шоссе

Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовую аварию и насмерть сбил пешехода. Момент столкновения удалось заснять на видео. За рулем Mitsubishi Delica был 47-летний мужчина.

В Петербурге загорелся детский сад. Дым охватил здание в Красносельском районе. По предварительным данным, начался пожар в подвале, где вспыхнул кабель. Из здания эвакуировали более 100 человек.

На Бескудниковском бульваре в Москве из подъезда украли цветок в горшке. Жители решили пересмотреть записи с камер. Оказалось, что общее имущество забрал курьер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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