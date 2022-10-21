Пьяный водитель устроил массовую аварию на перекрестке во Владивостоке

Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовую аварию и насмерть сбил пешехода. Момент столкновения удалось заснять на видео. За рулем Mitsubishi Delica был 47-летний мужчина.

В Петербурге загорелся детский сад. Дым охватил здание в Красносельском районе. По предварительным данным, начался пожар в подвале, где вспыхнул кабель. Из здания эвакуировали более 100 человек.

На Бескудниковском бульваре в Москве из подъезда украли цветок в горшке. Жители решили пересмотреть записи с камер. Оказалось, что общее имущество забрал курьер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.