В Московском зоопарке родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке впервые за 30 лет появился на свет детеныш гигантских цепкохвостых сцинков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что эти ящерицы – эндемики Соломоновых островов. Вид занесен в Международную Красную книгу.

Как уточняется в материале, спустя четыре года с момента появления сцинков в Московском зоопарке у них родился малыш. Маленький сцинк с самого рождения ест самостоятельно. В течение года детеныш будет находиться под материнской опекой, после чего сможет создать собственную семью.

Ранее два птенца редчайшего кафрского ворона появились на свет в Московском зоопарке. Птенцы родились еще в апреле, но одному из них потребовалось выхаживание. Ворон родился с искривленным клювом, а потому не мог выбраться из яйца, впоследствии ему потребовалось искусственное выкармливание.

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