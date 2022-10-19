07:32Общество
В Московском зоопарке родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московском зоопарке впервые за 30 лет появился на свет детеныш гигантских цепкохвостых сцинков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что эти ящерицы – эндемики Соломоновых островов. Вид занесен в Международную Красную книгу.
Как уточняется в материале, спустя четыре года с момента появления сцинков в Московском зоопарке у них родился малыш. Маленький сцинк с самого рождения ест самостоятельно. В течение года детеныш будет находиться под материнской опекой, после чего сможет создать собственную семью.
Ранее два птенца редчайшего кафрского ворона появились на свет в Московском зоопарке. Птенцы родились еще в апреле, но одному из них потребовалось выхаживание. Ворон родился с искривленным клювом, а потому не мог выбраться из яйца, впоследствии ему потребовалось искусственное выкармливание.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!