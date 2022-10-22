Около 900 тыс детей и подростков бесплатно посетили музеи столицы за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 900 тысяч детей и подростков за пять лет бесплатно посетили столичные музеи в рамках программы "Музеи – детям", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в этом учебном году в программе участвуют 111 музеев и выставочных залов.

"Программа помогает детям расширить кругозор и найти новые увлечения. За пять лет существования проекта его участниками стали 900 тысяч ребят. Они бесплатно побывали в музеях 1,8 миллиона раз", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что с начала текущего года в рамках программы дети и подростки посетили культурные площадки Москвы более 305 тысяч раз.

В материале говорится, что наиболее популярными площадками в этом году стали Государственный Дарвиновский музей, Музей космонавтики, объединение "Выставочные залы Москвы", музей-заповедник "Царицыно", Московский государственный объединенный музей-заповедник.

В свою очередь, директор московского Музея космонавтики Наталья Артюхина отметила, что за год площадку посетили 52 тысячи детей.

"Для них проводились уроки, посвященные значимым событиям в истории освоения космоса, и многое другое. Благодаря программе у столичных школьников есть возможность бесплатно посещать музеи, а у нас – организовывать для них интересные и познавательные мероприятия", – рассказала Артюхина.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что обучение в рамках московского проекта "Технолето" прошли уже свыше 7 тысяч школьников

Мэр подчеркнул, что школьники занимаются робототехникой, IT, биотехнологиями, учатся предпринимательству и многому другому на почти 50 площадках.



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