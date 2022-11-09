Пару снежных барсов перевезут в Московский зоопарк весной 2023 года

Фото: ТАСС/Richard Vogel/АР

Заместитель генерального директора Московского зоопарка по зоологической работе Алексей Суслов рассказал, что на территорию учреждения перевезут пару снежных барсов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В нашем зоопитомнике живут две пары снежных барсов. Они прекрасно размножаются. Мы приняли решение, что один из вольеров на старой территории зоопарка будем переоборудовать под проживание этих барсов", – заявил Суслов.

По словам специалиста, пара, которую перевезут, еще не выбрана, однако сама процедура будет реализована весной 2023 года. Гарантированно в питомнике останутся те хищники, которые обзаведутся потомством.

Суслов подчеркнул, что в дикой природе увидеть снежных барсов почти невозможно, но зоопарк предоставит возможность познакомиться с этими хищниками.

9 ноября в Московском зоопарке открылась выставка проекта для привлечения внимания людей к проблеме возможного исчезновения снежного барса (ирбиса). Посетить ее можно бесплатно в течение года.



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