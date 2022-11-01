Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский зоопарк переходит на зимний режим работы с 1 ноября. Об этом зоосад сообщает в своем телеграм-канале.

"С 1 ноября рабочий день зоопарка сократится на один час. Теперь побывать в гостях у наших обитателей можно будет ежедневно с 09:00 до 17:00. Вход будет открыт с 09:00 до 16:00", – говорится в публикации.

Уточняется, что причиной изменения режима работы является сокращение светового дня.

Ранее Московская канатная дорога перешла на осенне-зимний режим работы.

Так, в понедельник канатная дорога работает с 16:00 до 21:00, во вторник – четверг – с 11:00 до 21:00, в пятницу – с 11:00 до 23:00, в субботу – с 10:00 до 23:00, а в воскресенье – с 10:00 до 21:00.

Однако цена билетов осталась прежней.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!