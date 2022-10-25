Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога перейдет на осенне-зимний режим работы с 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, в понедельник канатная дорога будет работать с 16:00 до 21:00, во вторник–четверг – с 11:00 до 21:00, в пятницу – с 11:00 до 23:00, в субботу – с 10:00 до 23:00, а в воскресенье – с 10:00 до 21:00.

При этом цена останется прежней.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что эскалаторную галерею на Воробьевых горах планируют восстановить до конца года. В ходе работ специалисты установили около 700 свай глубиной до 30 метров для укрепления склонов. Эскалаторы смогут примерно в два раза сократить путь от станции "Воробьевы горы" к главному зданию МГУ, смотровой площадке и горнолыжному комплексу.



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