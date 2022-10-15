Эскалаторная галерея на Воробьевых горах заработает в январе – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Работы по восстановлению эскалаторной галереи на Воробьевых горах планируется завершить до конца года, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"В этом году закончим все основные строительные работы. В январе ждем первых пассажиров", – написал мэр.

Возраст эскалаторной галереи на Воробьевых горах – 60 лет. 40 из них на закрыта из-за технических проблем. Восстановление объекта стартовало в 2020 году. В ходе работ строители установили около 700 свай глубиной до 30 метров для укрепления склонов.

Ожидается, что эскалаторы примерно вдвое сократят путь от станции "Воробьевы горы" к главному зданию МГУ, смотровой площадке и горнолыжному комплексу. На крыше верхнего вестибюля галереи сделают смотровую площадку с видом на Москву-реку и центр города.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что после завершения работ горожане смогут на 12 минут быстрее доходить до канатной дороги, главного здания МГУ и смотровой площадки, а с крыши верхнего вестибюля можно будет любоваться всей Москвой. Эскалаторная галерея расположена на улице Косыгина, 20

Ликсутов добавил, что пассажиропоток галереи на Воробьевых горах может составить до 15 тысяч человек в рабочий день. В дни массовых мероприятий, связанных, например, со спортивными состязаниями, в праздничные дни количество людей может на 20–30% больше.

Первых пассажиров галерея приняла 23 июля 1959 года. К началу 1980-х из-за оползней и смещения грунтов стены сооружения покрылись трещинами. В 1983 году ее закрыли вместе со станцией "Воробьевы горы". С тех пор галерея стояла закрытой и постепенно разрушалась.

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