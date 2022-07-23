Восстановление эскалаторной галереи на Воробьевых горах могут завершить до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основные работы по восстановлению эскалаторной галереи на Воробьевых горах планируют завершить до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы планируем закончить все строительно-монтажные работы в этом году и уже приступить к пуско-наладочным мероприятиям для того, чтобы вся галерея служила многие десятилетия на благо москвичей", – сказал заммэра.

После завершения работ горожане смогут на 12 минут быстрее доходить до канатной дороги, главного здания МГУ и смотровой площадки, а с крыши верхнего вестибюля можно будет любоваться всей Москвой. Эскалаторная галерея расположена на улице Косыгина, 20

Ликсутов добавил, что пассажиропоток галереи на Воробьевых горах может составить до 15 тысяч человек в рабочий день. В дни массовых мероприятий, связанных, например, со спортивными состязаниями, в праздничные дни количество людей может на 20–30% больше.

Первых пассажиров галерея приняла 23 июля 1959 года. К началу 1980-х из-за оползней и смещения грунтов стены сооружения покрылись трещинами. В 1983 году ее закрыли вместе со станцией "Воробьевы горы". С тех пор галерея стояла закрытой и постепенно разрушалась.

Специалистам предстоит сохранить изначальный облик объекта и создать на нем смотровые площадки. Также в ходе работ планируется благоустроить территорию вокруг. Согласно проекту, утвержденному Москомархитектурой, новое здание будет приближено к оригиналу.

Эскалаторная галерея состоит из нескольких павильонов, соединенных тремя эскалаторами. Их планируют сделать в светло-серых тонах. Общая площадь объекта составит 3 684 квадратных метра. Для отделки полов используют гранит, керамогранит, керамическую плитку, а стены облицуют мрамором.