Главную новогоднюю елку в Кремле украсили игрушками

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Игрушками разных цветов и оттенков украсили новогоднюю главную елку России на территории Соборной площади Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, специалисты решили украсить праздничное дерево в золотых, белых и красных тонах. На ветках расположились яркие игрушки и гирлянды. Главной елке государства около 95 лет. Высота дерева составляет 27 метров, а диаметр ствола – 56 сантиметров.

Известно, что главное новогоднее дерево страны обнаружили на занятиях школьного лесничества "Друзья леса". Участники встречи измерили параметры ели и поняли, что они подходят стандартам Кремля.

Воспитанники планируют из семян шишек этого дерева вырастить еще одно на месте спиленной ели. Отмечалось, что главную ель выбирали между 62 деревьев. Однако самым красивым из всех выбрали именно подмосковное дерево.

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