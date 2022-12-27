Москвичам рекомендовали ставить дома живую елку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Живая елка является более экологичным вариантом по сравнению с искусственным деревом при условии правильной утилизации. Об этом рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, искусственная елка может быть экологична, если ее используют бережно и в течение 20 лет. Кульбачевский добавил, что, покупая искусственное дерево, человек помогает сохранять природу, если альтернативой этому варианту является незаконно срубленная ель.

"Правильную живую елочку можно приобрести на базарах в Москве, их в городе насчитывается около 240. <...> Еще один факт в пользу живого дерева это то, что их фитонциды имеют свойства уничтожать болезнетворные микроорганизмы", – добавил Кульбачевский.

Он рассказал, что сам устанавливает у себя дома живую елку. Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды напомнил об акции "Елочный круговорот". По его словам, в этом году в городе открыты 600 пунктов приема деревьев. Их расположение можно посмотреть на сайте "Елочный круговорот".

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что акция "Елочный круговорот" пройдет в столице с 2 января по 26 февраля 2023 года. В столице акция пройдет в восьмой раз.

По его словам, все деревья принимают бесплатно без украшений. Из собранных елей, сосен и пихт делают щепу на пунктах переработки.



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