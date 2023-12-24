Традиционная акция по сбору елей пройдет в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Традиционная акция по сбору елей, сосен и пихт пройдет в Московском зоопарке, сдать хвойные деревья можно будет с 28 декабря по 10 января. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Деревья отдадут животным, они послужат им в качестве игрушек и лакомства.

"Передать в дар сосну или елку могут только компании, от частных лиц деревья не принимаются. Елки, которые украшали дома, могут быть опасны для обитателей зоопарка: на их ветках часто остаются фрагменты украшений, в том числе мишуры, гирлянд и искусственного снега", – говорится в сообщении.

Также такие деревья теряют аромат и не привлекают животных, уточнили в статье. Сама хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами, в связи с чем ели и сосны становятся полезным десертом для многих зверей.

Например, кушать еловые ветки любят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны и альпаки. С деревьями обожают в том числе играть такие животные, как панды и крупные кошки. Некоторые звери используют стволы деревьев как когтеточки.

Ранее в Москве открылись елочные базары, которые будут работать до 31 декабря. Жители столицы смогут купить ели из Пермского края, Башкирии и Кировской области, а также пихты из Дании и Бельгии. Помимо традиционных новогодних деревьев, в ассортименте также представлены сосны и лапники.

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