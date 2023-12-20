Хвойный ассортимент: как работают елочные базары в Москве

В столице начинают работать елочные базары. Вплоть до Нового года в таких точках жители города смогут приобрести хвойные деревья не только из разных регионов России, но и зарубежных стран. Здесь же бывают представлены елочные игрушки, гирлянды и прочие украшения. Рассказываем подробности.



Широкий выбор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 20 декабря в Москве открывают двери для посетителей елочные базары. В общей сложности в городе будет работать более 200 точек, рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. Адрес конкретных площадок можно узнать здесь.





пресс-служба столичного департамента торговли и услуг В период с 20 по 31 декабря текущего года в городе начинают работу 245 (в 2022 году – 237) елочных базаров. Наибольшее количество будет открыто в ЮЗАО – 48.

В ассортименте развалов представлены ели из российских регионов, в частности из Кировской области, Пермского края и Башкирии. Кроме того, у покупателей будет возможность приобрести пихты, привезенные из Бельгии и Дании. Также на базарах посетителей ждут сосны и лапник. Здесь же можно найти елочные игрушки, гирлянды и подставки для деревьев. Средняя стоимость отечественной ели – от 1,4 до 1,6 тысячи рублей за метр, а сосны – от 1,8 до 2 тысяч рублей за метр. Цены на импортные деревья из Дании начинаются от 6 тысяч рублей за метр.

Найти торговые точки довольно просто – их внешний вид утвержден комитетом по архитектуре и градостроительству столицы и используется в городе с 2015 года. Площадка должна быть ограждена, освещена, а также иметь красочное оформление и вывеску, где обозначены организационно-правовая форма и юридический адрес организации. Кроме того, базары обязаны иметь зарегистрированную по всем правилам контрольно-кассовую технику и книгу предложений.

Продавцы должны информировать посетителей о режиме работы и ценах. Также по правилам продукция на таких развалах размещается свободно, чтобы желающие могли осмотреть деревья и выбрать понравившееся. В рабочие часы сотрудники точки следят за чистотой торговой зоны и площадки рядом с ней. За незаконную торговлю предпринимателей наказывают штрафами.



Узаконенная ель

Москвичам настоятельно не рекомендуют ехать за живой елью в лес. За самовольную вырубку хвойных деревьев грозит административный штраф или уголовное наказание. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал заместитель директора Егорьевского филиала ГКУ МО "Мособллес" Константин Строков.

"При задержании нарушителя мы определяем ущерб, который он причинил. Это зависит от количества срубленных деревьев и их размера. И в дальнейшем определяем ответственность: административную или уголовную", – отметил специалист.

В свою очередь, заместитель начальника отдела надзора в сфере защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Москве Любовь Куракина в беседе с телеканалом Москва 24 добавила, что покупать елки с рук или у черных лесорубов также незаконно.





Любовь Куракина заместитель начальника отдела надзора в сфере защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Москве Приобретайте деревья в официальных точках продаж, имеющих договоры с питомником о вырубке деревьев. Так вы будете уверены, что приобретаете елку легально и не способствуете незаконной вырубке лесов.

В 2023 году жители столичного региона могут легально срубить живую елку в Дмитровском питомнике (город Дмитров, улица Сосновая, дом 1а) и в Сергиево-Посадском питомнике (город Сергиев Посад, поселок Лесхоза, улица Базисный Питомник, дом 10 А). Они работают до 31 декабря с 10:00 до 15:00. Перед тем как отправиться на место, следует связаться со специалистом точки, согласовать время и уточнить, есть ли в наличии дерево нужной высоты.

Чтобы живое дерево простояло долго и не потеряло своего внешнего вида, важно обращать внимание на его окрас. Сама ель должна иметь ярко-зеленый цвет. Кроме того, нужно проверить, чтобы на ней не было сухих веток и голых участков без хвои.

