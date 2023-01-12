Россиян призвали не выкидывать живые ели в мусорные контейнеры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За выброс живой ели в мусорные контейнеры после новогодних каникул наказания нет, однако это не значит, что так можно поступать, заявил эксперт по экологии и ответственному потреблению Максим Голованов.

Он поделился, что живое дерево относится к крупногабаритным отходам, из-за чего его необходимо утилизировать в специальный бункер. По словам Голованова, мусорный контейнер не предназначен для ели, так как дерево может повредить технику во время вывоза отходов. Выкидывать ель в мусоропровод также не стоит.

"Лучший же способ избавиться от новогоднего дерева – сдать его на переработку, иначе ель поедет на свалку как несортированный мусор", – отметил Голованов в беседе с "Газетой.ру".

Эксперт также рекомендовал не ставить дома живую ель в случае, если потом человек не сможет ее правильно утилизировать. Сдавать дерево на переработку необходимо с соблюдением всех правил: снять украшения, мишуру и иные лишние материалы.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут принять участие в акции "Елочный круговорот" по сдаче новогодних деревьев на переработку. Мероприятие продлится до 26 февраля.

Из переработанных елей работники создадут древесную щепу. Такой материал хорошо используется для защиты и удобрения почв, отсыпки троп и многого другого.

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