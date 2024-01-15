Собянин: новый корпус детской больницы святого Владимира откроем в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2025 году в Москве планируют открыть новый корпус детской клинической больницы святого Владимира. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В здании – шесть надземных и два подземных этажа. Это значительно увеличит мощность детской больницы", – рассказал мэр.

В настоящее время на месте возведен монолитный каркас здания и стены. Специалисты ведут устройство сетей энергоснабжения, монтируют вентиляцию, фасады, кровлю, стены и перегородки, а также осуществляют отделочные работы.

Проектом строительства предусмотрено наличие девяти операционных общехирургического профиля, одной гибридной операционной и четырех малых.

Корпус медучреждения оснастят современным медицинским оборудованием. Более того, для пациентов обустроят палаты с удобными кроватями, душевыми и телевизорами. Подобные условия создадут для комфортного пребывания матерей с детьми и самостоятельного лечения пациентов постарше.

Ранее в Москве завершилась реконструкция лечебного корпуса больницы № 52. В обновленном корпусе имеются 134 койки, в частности, 12 реанимационных. В его стенах будут работать 369 специалистов.



Собянин подвел итоги строительства столичных медучреждений