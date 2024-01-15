15 января, 07:15Мэр Москвы
Собянин: новый корпус детской больницы святого Владимира откроем в 2025 году
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В 2025 году в Москве планируют открыть новый корпус детской клинической больницы святого Владимира. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
"В здании – шесть надземных и два подземных этажа. Это значительно увеличит мощность детской больницы", – рассказал мэр.
В настоящее время на месте возведен монолитный каркас здания и стены. Специалисты ведут устройство сетей энергоснабжения, монтируют вентиляцию, фасады, кровлю, стены и перегородки, а также осуществляют отделочные работы.
Проектом строительства предусмотрено наличие девяти операционных общехирургического профиля, одной гибридной операционной и четырех малых.
Корпус медучреждения оснастят современным медицинским оборудованием. Более того, для пациентов обустроят палаты с удобными кроватями, душевыми и телевизорами. Подобные условия создадут для комфортного пребывания матерей с детьми и самостоятельного лечения пациентов постарше.
Ранее в Москве завершилась реконструкция лечебного корпуса больницы № 52. В обновленном корпусе имеются 134 койки, в частности, 12 реанимационных. В его стенах будут работать 369 специалистов.
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