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Новости

Новости

30 января, 08:30

Город

Москвичам показали, как устроены новые детские сады

Москвичам показали, как устроены новые детские сады

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В 2023 году в столице открыли 33 новых детских сада. Все дошкольные учреждения отличаются современным дизайном и новым подходом к обустройству пространства.

Так, в детсаду по адресу улица Верхняя Масловка, 29А, почти все стены украсили иллюстрациями, установили яркую мебель. Комнаты в здании просторные и светлые, с большими окнами. С помощью специальных перегородок все зоны легко трансформируются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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