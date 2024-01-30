Москвичам показали, как устроены новые детские сады

В 2023 году в столице открыли 33 новых детских сада. Все дошкольные учреждения отличаются современным дизайном и новым подходом к обустройству пространства.

Так, в детсаду по адресу улица Верхняя Масловка, 29А, почти все стены украсили иллюстрациями, установили яркую мебель. Комнаты в здании просторные и светлые, с большими окнами. С помощью специальных перегородок все зоны легко трансформируются.

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