Завершено устройство металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице завершились работы по устройству металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо "Южное", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, это ключевой объект в составе пускового комплекса электродепо "Южное". Здесь ежедневно будут осматривать подвижной состав московского метро и выдавать ему необходимое техническое обслуживание перед выходом на линию. Всего в ходе работ смонтировали почти три тысячи тонн металла.

Также на объекте завершается устройство теплового контура. В отстойно-ремонтном корпусе полностью завершился монтаж стеновых панелей общей площадью свыше 23 тысяч квадратных метров. Продолжаются работы по устройству мягкой кровли на площади более 40 тысяч квадратных метров и монтаж складчатых ворот.

Параллельно идут отделочные работы – укладывается плитка и напольное полимерное покрытие. Монтаж внутренних инженерных сетей выполнили уже более чем на 80%.

Генеральный директор "Мипстрой 1" Константин Маслаков, в свою очередь, рассказал, что в главном корпусе площадью более 40 тысяч "квадратов" завершаются работы по устройству монолитных конструкций смотровых канав и силовых полов. Там оборудуют 34 канавы для отстоя и ремонта подвижного состава.

Маслаков добавил, что на объекте продолжают укладывать рельсы и устанавливать стрелочные переводы. Общая протяженность верхнего строения пути электродепо "Южное" составит около 9 тысяч метров и 3,6 тысячи метров контактного рельса тяговой сети.

Ранее сообщалось, что депо "Южное" будет предназначено для обслуживания Замоскворецкой линии. Проектом предусмотрено, что в новом депо на площади 78,5 тысячи "квадратов" будут располагаться 46 зданий и сооружений, в том числе пост электрической централизации, отстойно-ремонтный корпус, компрессорная станция, мотодепо, склад и административно-бытовой корпус.

Длина путей составит около 6,2 километра, вместимость – 34 места для составов, ночной отстой – 20 мест.

Собянин: Строим сразу 11 станций Троицкой линии метро от "ЗИЛа" до "Коммунарки"