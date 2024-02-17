Почти 600 помещений в домах, построенных по реновации, отданы бизнесу – Собянин

Почти 600 помещений в домах, которые построили по программе реновации, занимают представители бизнеса и сферы услуг. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, на первых этажах корпусов открываются кафе, филиалы банков, аптеки, продуктовые магазины и образовательные учреждения. Чтобы занять такие площади, предпринимателям нужно принять участие в аукционе. Все лоты публикуются на сайте Фонда реновации и Инвестиционном портале Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.