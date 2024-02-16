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16 февраля, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": почти 2 млн нарушений ПДД зафиксировали камеры за январь в Москве

"Безопасный город": почти 2 млн нарушений ПДД зафиксировали камеры за январь в Москве

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Почти два миллиона нарушений ПДД зафиксировали в январе с помощью комплексов фото- и видеофиксации в Москве. Чаще всего водители превышали скорость от 20 до 40 километров в час, не соблюдали требования знаков и разметки, двигались по выделенной полосе.

Кроме того, в список популярных нарушений за январь вошли нарушение правил маневрирования и поворот налево или разворот в неположенном месте. В ГИБДД призвали граждан соблюдать ПДД.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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транспортвидеоАлександр Астахов
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