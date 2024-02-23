Shaman и Газманов выступили перед гостями выставки "Россия" в День защитника Отечества

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Певец Shaman и народный артист России Олег Газманов выступили перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в День защитника Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в честь празднования Дня защитника Отечества на выставке "Россия" был представлен представили музыкально-патриотический спектакль "Вера. Надежда. Любовь". Рассказчиком новелл, из которых состоит постановка, стал певец Shaman.

Представление открыл Газманов. Он вместе с резидентами арт-кластера "Таврида" исполнил песню "Артефакты". Спектакль завершала песня "Встанем", которую исполнил Shaman.

В разговоре с журналистами Газманов отметил, что День защитника Отечества – это очень важный праздник для нашей страны, которой всегда приходится отстаивать свои интересы и бороться с недругами.

"У нас должна быть мощная, сильная армия. Я хочу поздравить всех, кто имеет отношение к нашей армии, чтобы наша армия была такой сильной, такой мощной, чтобы ни у кого даже мысли не было сделать так, чтобы наши воины воевали, чтобы им не приходилось воевать", – отметил Газманов.

Ранее стало известно, что в честь Дня защитника Отечества прошел в аванзале станции столичного метро "Курская" состоялся праздничный концерт. Перед пассажирами выступил оркестр столичного главка МЧС России и исполнил популярные российские произведения.