"Газета.ру": именной Mercedes-Benz Нурмагомедова выставлен на продажу

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/khabib_nurmagomedov

Именной автомобиль бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Mercedes AMG GT выставлен на торги. Владелец спорткара, который приобрел его у спортсмена, решил продать машину, сообщает "Газета.ру".

"Новый хозяин, не перерегистрировавший машину, решил продать ее после возбуждения исполнительного производства на Нурмагомедова", – говорится в сообщении.

По данным издания, автомобиль, который подарил спортсмену Зиавудин Магомедов, был продан в 2022 году. Сначала цена машины составляла 20 миллионов рублей, однако после она снизилась до 16 миллионов.

Нурмагомедов завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего российский спортсмен одержал 29 побед и не проиграл ни одного боя.

В январе прошлого года российский боец подтвердил свой уход из индустрии смешанных единоборств (ММА). Близкие к нему источники рассказывали, что Нурмагомедов принял такое решение, чтобы проводить больше времени с семьей.

В июле этого года ФНС арестовала счета Нурмагомедова. По данным службы, боец должен свыше 79 миллионов рублей.

